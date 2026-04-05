Сообщения о госпитализации Трампа опровергли в Белом доме

В Белом доме опровергли распространившиеся в субботу, 4 апреля, сообщения о возможной госпитализации Дональда Трампа. Политический советник президента Стивен Чунг в своём посте в соцсети Х рассказал, что глава государства находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности в полном объёме.

«Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь», — написал он.

Разговоры о том, будто Трамп оказался на лечении в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, начались после того, как в Белом доме заявили: в субботу президент до самого конца дня не станет показываться на публике. В издании Mirror обратили внимание, что многих это удивило вдвойне — обычно по выходным Трамп едет играть в гольф в Мар-а-Лаго.

Ранее испанская газета El Pais обратила внимание, что Дональд Трамп выглядел усталым во время своего обращения к нации по ближневосточному конфликту. Его двадцатиминутная речь не содержала ничего, что было бы неизвестно ранее. Журналисты подчеркнули, что президент США выступал стоя и с усталым видом настаивал на уже одержанной победе в конфликте. В Белом доме стремятся внести ясность в затянувшуюся ситуацию, однако Трамп не спешит раскрывать новые подробности. По мнению обозревателей, американский лидер предпочитает быстрые результаты и теперь осознал, что реальность оказалась куда сложнее его первоначальных замыслов.