Уже на следующей неделе зима вернётся и запорошит столицу

В конце следующей недели в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды с сильным ветром, метелью и понижением температуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наиболее сложными станут четверг и пятница. В эти дни ожидаются порывистый ветер и обильные осадки в виде снега, что приведёт к ухудшению видимости и скользким дорогам. Порывы северного ветра могут достигать 15 метров в секунду, а из-за сочетания ветра и снега температура будет ощущаться значительно ниже фактической. По ощущениям мороз может составлять до минус 5–8 градусов.

Местами в ночные часы не исключён ледяной дождь, который способен осложнить ситуацию на дорогах и привести к образованию наледи. Зона осадков и отрицательных температур постепенно распространится на более южные территории, включая Черноземье.

В ряде регионов ожидается временное восстановление снежного покрова, его высота может составить от нескольких сантиметров до более заметных значений в отдельных районах. Специалисты рекомендуют учитывать погодные условия и быть внимательными при передвижении в указанные дни.

Ранее сообщалось, что к концу недели в Москве ожидается возвращение ночных заморозков и заметное похолодание. Наиболее холодными днями станут четверг и пятница — температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.