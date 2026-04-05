В Копейске мальчику оторвало пальцы взрывом петарды

В Копейске (Челябинская область) у девятилетнего мальчика в руках взорвалась петарда — ребёнок госпитализирован с травматической ампутацией фаланги пальца. Об этом сообщили URA.ru в пресс-службе областного главка полиции.

В ведомстве уточнили, что следственно-оперативная группа продолжает работать и устанавливать все обстоятельства. Ребёнок, по предварительным данным, нашёл взрывоопасный предмет на улице и стал активно с ним играть, после чего прогремел взрыв. Полиция настоятельно рекомендовала родителям ещё раз объяснить детям правила безопасности и запретить трогать незнакомые вещи.

В региональном управлении СКР заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

К сожалению, такие случаи происходят с определённой периодичностью, и порой трудно сказать, кто в этом больше виноват.