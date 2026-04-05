Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Экс-премьер Степашин назвал ФСБ лучшей спецслужбой в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

3 апреля 1995 года президент Борис Ельцин утвердил принятый Госдумой закон о создании Федеральной службы безопасности России, которая, по мнению экс-премьера Сергея Степашина, сегодня стала лучшей спецслужбой в мире. Свою позицию он обосновал в интервью Kp.ru.

Бывший глава правительства назвал три ключевых фактора успеха. Во-первых, в 1995-м удалось сохранить профессиональные кадры. Во-вторых, ведомство получило широкий спектр полномочий. В-третьих, государство обеспечило ФСБ достойной материально-технической базой.

Степашин также отметил, что на счету спецслужбы — десятки предотвращённых покушений на высокопоставленных военных и других лиц.

«Единственное, что бы я хотел чекистам пожелать, провести более активные мероприятия на враждебной территории»,сказал собеседник радио «Комсомольская правда».

Экс-премьер подчеркнул, что не намекает, а прямо говорит о такой необходимости.

ФСБ показала видео разминирования скутера с бомбой для подрыва силовика в Москве

Ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили в столице теракт, организованный украинскими спецслужбами. Целью покушения был один из высокопоставленных начальников российского правоохранительного ведомства. На парковке возле бизнес-центра была найдена мощная взрывчатка, спрятанная в багажник электроскутера.

BannerImage
