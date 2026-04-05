«Риски у всей планеты»: Нефть по 150 долларов приведёт к схлопыванию экономики

При цене нефти в 150 долларов за баррель мировую экономику ждёт рецессия, а ближневосточный конфликт создаёт риск продовольственного кризиса в Азии. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.

«Системные риски, собственно говоря, у всей планеты. Эксперты сходятся во мнении, что 150 долларов за баррель — это цена отсечения. После этого начнётся просто сворачивание, схлопывание в мировой экономике или, как минимум, рецессия», — пояснил собеседник.

Ещё более серьёзная проблема — ситуация с газом для азотных удобрений. Если к середине мая азотное удобрение не попадет на поля, то 130 миллионов тонн урожая риса и 38 млн тонн кукурузы в одной только Индии будут утеряны.

Под угрозой продовольственная безопасность Индии, Китая и Бангладеш. Собственное производство удобрений в этих странах тоже останавливается из-за нехватки газа. Россия помочь не успеет — все контракты долгосрочные, а Белоруссия может добавить лишь 200 тысяч тонн, тогда как Индии нужны миллионы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Центробанке считают наиболее вероятным повышение цен на нефть в 2026 году. Влияние войны на Ближнем Востоке будет зависеть от продолжительности боевых действий и масштаба геополитической напряжённости.