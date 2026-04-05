Отравитесь в два счёта: Врач объяснила, почему нельзя медлить с обработкой свежей рыбы

Потрошить пойманную рыбу необходимо в течение 1–2 часов и сразу помещать в холод, иначе бактерии и паразиты начнут активно размножаться. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«После вылова рыбу желательно как можно быстрее обработать. Оптимально — удалить внутренности в течение 1–2 ч, особенно в тёплую погоду. Именно в кишечнике содержится наибольшее количество бактерий и возможных паразитов, которые при хранении начинают активно размножаться и портить продукт», — пояснила специалистка.

До транспортировки улов следует беречь от тепла: подойдёт термосумка, лёд или хотя бы затенённое место. Кашух предостерегла от хранения рыбы в закрытом пакете без воздуха, поскольку так она испортится ещё быстрее. Если рыбалка затягивается или дорога домой долгая, лучше прихватить с собой переносной холодильник либо контейнер с охлаждающими элементами.

Дома рыбу нужно либо сразу готовить, либо убирать в холодильник. Свежая, но уже потрошёная тушка может пролежать там 1–2 суток. А вот термическая обработка — жарка или варка — должна длиться не меньше 15–20 минут.

