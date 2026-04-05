«Я ждала, когда он уйдёт»: Ксения Алфёрова раскрыла тайну развода матери с Абдуловым

Ксения Алфёрова впервые откровенно высказалась о причинах развода своей матери, народной артистки Ирины Алфёровой, с легендарным актёром Александром Абдуловым. Пара прожила вместе 17 лет, и расставание стало для дочери тяжёлым ударом.

В интервью Лауре Джугелии актриса призналась: она была свидетельницей постоянных семейных скандалов.

«Мама плакала. Я думала, когда же он уйдёт. Нельзя при девочке унижать маму, говорить плохие слова. Это попадает на ребёнка, он всё это принимает на свой счёт. Это убийственно», — поделилась Ксения.

Для неё развод родителей стал настоящей трагедией.

Позже у Александра Абдулова появилась новая семья с Юлией Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Ксения признаётся, что пробовала наладить отношения со сводной сестрой, но безуспешно.

«Я очень хотела бы общаться», — вздыхает она.

Самая тяжёлая нота в этом откровении — сожаление о несделанном. Ксения жалеет, что перед смертью отчима не заехала к нему в больницу. Артист ждал её, но она торопилась к своей маленькой дочери Дуне, пообещав навестить позже.

«Следующего раза уже не было. Не надо откладывать такие вещи», — заключила актриса.

