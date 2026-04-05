Junge Welt: В словах Медведева Киев и Брюссель услышали тревожный сигнал

Немецкое издание Junge Welt проанализировало недавнее заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, адресованное Евросоюзу. Журналисты назвали его тревожным сигналом как для Киева, так и для европейских столиц.

«Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС», — подчёркивается в материале.

Если раньше Москва воспринимала объединение прежде всего как экономическую структуру и не блокировала перспективу вступления Украины, то теперь россияне на такой шаг уже не пойдут. Причина — Брюссель превращается в «радикальный антироссийский военный альянс». В Кремле, отмечает газета, очень серьёзно следят за процессами перевооружения Европы.

