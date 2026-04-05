Хитрый россиянин получил реальный срок за попытку обмана на экзамене в ГИБДД

Житель Ростова-на-Дону получил два года ограничения свободы за попытку обмануть при сдаче теоретического экзамена на водительские права с помощью специальной техники. Как следует из судебных материалов, мужчина, ранее лишённый прав за вождение в нетрезвом виде, решил использовать «техническую помощь» после первой неудачной попытки. Для этого он приобрёл радиостанцию, гарнитуру и индукционную петлю.

Во время пересдачи экзамена мужчина попытался воспользоваться запрещёнными техническими средствами, но был пойман. За это на него завели уголовное дело по статье, касающейся незаконного оборота спецсредств.

В суде он признал свою вину и получил наказание – два года ограничения свободы. Это означает, что он останется дома, но будет обязан соблюдать ряд ограничений, таких как запрет на выход из дома в определённое время или на смену места жительства без разрешения, а также может находиться под надзором (например, с электронным браслетом).

