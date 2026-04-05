Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 09:51

Хитрый россиянин получил реальный срок за попытку обмана на экзамене в ГИБДД

Житель Ростова-на-Дону получил два года ограничения свободы за попытку обмануть при сдаче теоретического экзамена на водительские права с помощью специальной техники. Как следует из судебных материалов, мужчина, ранее лишённый прав за вождение в нетрезвом виде, решил использовать «техническую помощь» после первой неудачной попытки. Для этого он приобрёл радиостанцию, гарнитуру и индукционную петлю.

Во время пересдачи экзамена мужчина попытался воспользоваться запрещёнными техническими средствами, но был пойман. За это на него завели уголовное дело по статье, касающейся незаконного оборота спецсредств.

В суде он признал свою вину и получил наказание – два года ограничения свободы. Это означает, что он останется дома, но будет обязан соблюдать ряд ограничений, таких как запрет на выход из дома в определённое время или на смену места жительства без разрешения, а также может находиться под надзором (например, с электронным браслетом).

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступили в силу новые правила для перевозчиков. Максимальный штраф для компаний и индивидуальных предпринимателей увеличен до 400 тысяч рублей. Изменения затрагивают коммерческие перевозки — такси, маршрутные автобусы и грузовой транспорт.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авто
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar