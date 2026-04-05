Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 10:29

В США бензовоз превратился в костёр на колёсах после жуткого ДТП

В Мичигане бензовоз с 30 тысячами литров бензина загорелся на оживлённой трассе

Обложка © X / @MarioNawfal

В американском штате Мичиган произошёл серьёзный инцидент с участием большегруза. Бензовоз, перевозивший 30 тысяч литров топлива, загорелся после столкновения с придорожным ограждением. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местных пожарных.

Авария случилась утром на трассе U.S. 131. Тягач с полуприцепом врезался в стену шоссе, после чего цистерна воспламенилась. Огонь был настолько сильным, что специалистам потребовалось применять специальную пену без содержания фтора.

«Цистерна, содержавшая 8 тысяч галлонов бензина, горела довольно продолжительное время, прежде чем нам удалось взять пламя под контроль», — рассказал заместитель начальника местной пожарной охраны Джек Джонсон.

В результате происшествия несколько полос магистрали перекрыли для движения. Причины возгорания пока не установлены, а сроки окончательной расчистки дороги от последствий аварии остаются под вопросом.

Отец и сын погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Отец и сын погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Ранее Life.ru писал, что в Кувейте нефтяной комплекс Шувейх подвергся атаке беспилотника, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. Возгорание произошло на промышленной площадке комплекса Шувейх, где размещены министерство нефти и штаб-квартира KPC. Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены пожарные подразделения и аварийные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar