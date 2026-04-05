В США бензовоз превратился в костёр на колёсах после жуткого ДТП
Обложка © X / @MarioNawfal
В американском штате Мичиган произошёл серьёзный инцидент с участием большегруза. Бензовоз, перевозивший 30 тысяч литров топлива, загорелся после столкновения с придорожным ограждением. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местных пожарных.
Авария случилась утром на трассе U.S. 131. Тягач с полуприцепом врезался в стену шоссе, после чего цистерна воспламенилась. Огонь был настолько сильным, что специалистам потребовалось применять специальную пену без содержания фтора.
«Цистерна, содержавшая 8 тысяч галлонов бензина, горела довольно продолжительное время, прежде чем нам удалось взять пламя под контроль», — рассказал заместитель начальника местной пожарной охраны Джек Джонсон.
В результате происшествия несколько полос магистрали перекрыли для движения. Причины возгорания пока не установлены, а сроки окончательной расчистки дороги от последствий аварии остаются под вопросом.
