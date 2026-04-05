Паркур-триллер по-одесски: Убегая от военкомов, украинец превратил чужую машину в батут

В Одессе молодой украинец, убегая от сотрудников ТЦК, использовал крышу легкового автомобиля в качестве трамплина и опоры. Ролик с необычной погоней опубликовал местный Telegram-канал.

© Telegram / Плохая Одесса

На обнародованных кадрах с парковки видно, как парень в прыжке взбирается на крышу машины и пробегает по ней. Этим манёвром ему удалось оторваться от преследовавшей его группы военкомов.

Ранее депутат Верховной рады Украины сообщил о новой мошеннической схеме, распространённой в украинских городах. Преступные группы, переодеваясь в форму территориальных центров комплектования, похищают людей, требуют выкуп и запугивают их отправкой в армию. Силовики не предпринимают никаких мер, ибо вовлечены в сговор.