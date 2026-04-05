В Уфе три человека впали в кому после ДТП, виновник скрылся

В Уфе разыскивают водителя, по вине которого в ДТП на трассе М-5 три человека впали в кому. Авария произошла в ночь с 1 на 2 апреля на участке между Дёмой и кафе «Отдых», пишет телеграм-канал «БашДТП».

По предварительным данным, водитель «Лады» двигался по встречной полосе без включённых фар и спровоцировал лобовое столкновение. Легковушка обогнала фуру, столкнулась с другим автомобилем, и её от удара отбросило под колёса грузовика.

В результате пострадали четыре человека, трое из них в крайне тяжёлом состоянии находятся в коме. Предположительно, виновник мог быть пьян, но официального подтверждения этому нет, как и его местонахождения. Ведётся поиск свидетелей.

