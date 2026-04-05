Лихачёв заявил о тревожном сдвиге «красных линий» в вопросе ядерной безопасности

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил серьёзную обеспокоенность изменениями в подходах к ядерной безопасности. Причиной стали участившиеся удары по территориям, прилегающим к атомным электростанциям.

В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину руководитель корпорации отметил, что привычные «красные линии» в этой сфере стремительно размываются.

«Да, красные линии сдвигаются, и это становится какой-то нормой», — констатировал он.

По словам Лихачёва, то, о чём раньше нельзя было даже помыслить, теперь проходит практически незамеченным.

«Стало такой обыденностью, повседневной реальностью, это очень тревожно», — подчеркнул он.

Ранее Иранская организация по атомной энергии (ОАЭИ) сообщила об обстреле территории АЭС «Бушер». По заявлению официальных лиц, удары наносили вооружённые силы США и Израиля. В результате инцидента погиб один человек — сотрудник станции, гражданин Ирана. Также глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв предупреждал, что ситуация вокруг «Бушера» развивается по наихудшему из возможных сценариев. По его словам, эскалация конфликта в Персидском заливе привела к последствиям, которые полностью подтвердили прежние опасения.