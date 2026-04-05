Любовный треугольник? Клаву Коку обвинили в том, что она «увела Масленникова из семьи»

Новость о помолвке Клавы Коки и Дмитрия Масленникова вызвала бурю эмоций, но не только позитивных. Бывшая возлюбленная Масленникова Сабина Хайрова не замедлила высказаться, публично обвинив Клаву в том, что она «увела» её мужчину.

«Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки, ну или… покинула чат-чат», — подчеркнула Хайрова в своём Telegram-канале.

В недавнем большом интервью Дима Масленников и Клава Кока раскрыли все карты, поведав о своей непростой, но в итоге счастливой истории любви. Зрители узнали о первом поцелуше, случившемся ещё в 2021 году, о долгом пребывании в «френдзоне», драматических моментах и, конечно, о долгожданном хэппи-энде. По словам блогера, он вдруг осознал, что его многолетняя дружба с Клавой переросла в нечто большее – настоящую любовь, которую он, как сам признался, никогда не испытывал к своим бывшим девушкам.