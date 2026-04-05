

5 апреля, 11:04

Средняя зарплата в России выросла почти в пять раз с 2010 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средний уровень зарплат в России за последние годы значительно увеличился и в номинальном выражении вырос почти впятеро. Об этом стало известно РИА «Новости», которое изучило данные статистики.

Если в 2010 году средний заработок составлял около 21 тысячи рублей, то в январе текущего года средняя начисленная зарплата достигла 103,6 тысячи рублей. Таким образом, за 16 лет показатель увеличился почти в пять раз в номинальном выражении. При этом речь идёт о начисленных суммах до вычета налогов. В расчёт также включаются премии и дополнительные выплаты сотрудникам.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года средний размер начисленной зарплаты в России составил 100 359,7 рубля в месяц. Годом ранее показатель был заметно ниже — около 88 тысяч рублей. Таким образом, за год средний уровень оплаты труда увеличился примерно на 14%.

Милена Скрипальщикова
