Главный онколог Минздрава назвал три способа снижения риска развития рака

Снизить риск онкологии можно с помощью отказа от вредных привычек, контроля веса и регулярных занятий спортом. Данное заявление сделал в беседе с РИА «Новости» главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Прежде всего — отказ от курения, которое остаётся одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний. Второй важный фактор — умеренное отношение к алкоголю. Третий — контроль массы тела и регулярная физическая активность», — сказал Каприн.

Специалист также рекомендовал правильно питаться, не увлекаться экстремальными диетами, защищать кожу от ультрафиолета и разумно относиться к солнцу. Каприн подчеркнул, что БАДы и народные методы не имеют доказанной эффективности против рака. Самая надёжная профилактика — регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации.

Ранее стало известно, что самоуничтожение раковых клеток и подавление метастазов можно запустить через белок p53, который называют «стражем генома». К такому выводу пришли учёные МГУ совместно со шведскими коллегами. Авторы выяснили, как p53 связан с гибелью опухоли и почему при его сбоях болезнь становится агрессивнее. В норме этот белок следит за целостностью ДНК и не даёт повреждённым клеткам бесконтрольно делиться.