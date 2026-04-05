5 апреля, 12:12

Мурашко сообщил об увеличении числа инфарктов у молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olena Yakobchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olena Yakobchuk

Инфаркт в России всё чаще выявляют у молодых людей — поэтому в программу госгарантий добавили новые обследования. Данное заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, один из включённых методов помогает вовремя заподозрить дислипидемию и начать лечение. Это особенно важно для молодёжи, ведь «инфаркт молодеет», но его можно предотвратить.

Изменения в программе госгарантий также коснулись вопросов долголетия, объёмов обследований, тактики лечения, обеспечения и консультирования пациентов, уточнил министр.

Учёный назвал чудодейственные свойства селена, спасающего от рака и инфарктов

Ранее Life.ru писал, что после 50 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает, а инсульт и инфаркт остаются самыми серьёзными угрозами, требующими экстренной помощи. Инсульт можно распознать по нескольким признакам. Внезапно возникает слабость или онемение в лице, руке или ноге — чаще всего с одной стороны. Человеку становится трудно говорить или понимать чужую речь. Нарушается координация, появляется головокружение, теряется равновесие.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
