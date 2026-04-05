Крупный пожар охватил ТЦ в Калининграде — огонь перекинулся на машины
Крупный пожар охватил торговый центр «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Из здания экстренно эвакуируют людей.
Видео © Telegram / Калининград с огоньком
По информации регионального МЧС, площадь возгорания предварительно оценивается в 500 квадратных метров. Свидетели происшествия сообщают, что пламя, вспыхнувшее примерно час назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.
«По предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, проводится эвакуация посетителей», — сообщили в МЧС.
Обложка © Telegram / Калининград с огоньком