Крупный пожар охватил ТЦ в Калининграде — огонь перекинулся на машины

По информации регионального МЧС, площадь возгорания предварительно оценивается в 500 квадратных метров. Свидетели происшествия сообщают, что пламя, вспыхнувшее примерно час назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.