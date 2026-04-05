5 апреля, 12:46

Крупный пожар охватил ТЦ в Калининграде — огонь перекинулся на машины

Крупный пожар охватил торговый центр «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Из здания экстренно эвакуируют людей.

Крупный пожар охватил торговый центр «Гиант» в Калининграде.

По информации регионального МЧС, площадь возгорания предварительно оценивается в 500 квадратных метров. Свидетели происшествия сообщают, что пламя, вспыхнувшее примерно час назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

«По предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, проводится эвакуация посетителей», — сообщили в МЧС.

Отец и сын погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Ранее Life.ru сообщал, что на территории Московской области начались первые лесные пожары. В Орехово-Зуевском городском округе загорелось поле — пламя могло перекинуться на лес и частные дома, однако пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Калининград с огоньком

Наталья Демьянова
