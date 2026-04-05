МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие часы

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей города. Причина — надвигающийся сильный ветер. Пост со ссылкой на прогнозы Росгидромета появился в Telegram-канале ведомства.

По данным синоптиков, в ближайшие один-два часа, с сохранением до 21 часа воскресенья, 5 апреля, местами ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такая погода может привести к повреждению линий электропередачи, падению рекламных щитов и деревьев.

Особо неблагоприятными эти условия считаются для высотных строительно-монтажных работ. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют автомобилистам снизить скорость, быть аккуратнее на дороге и парковать машины подальше от зелёных насаждений.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не пытаться спрятаться от непогоды под деревьями.

«Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!» — призвали специалисты.

Ранее Life.ru писал о перепадах температуры от +10 аж до -15 в нескольких регионах России. Гидрометцентр предупредил об аномалиях сразу в нескольких регионах страны от Центральной Сибири до Урала и Дальнего Востока. Местами температура будет бить рекорды, а местами – рушить всё в шторм.