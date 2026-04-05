5 апреля, 14:33

«Нафтогаз» заявил о повреждении объектов в двух областях Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

В Полтавской и Сумской областях Украины повреждены объект газодобычи и нефтегазовый объект. Об этом в воскресенье сообщила компания «Нафтогаз Украины».

На месте ударов возник пожар, уточняется в заявлении. Накануне в «Нафтогазе» уже сообщали о повреждении своих объектов в Сумской области. Детали и возможные пострадавшие пока не уточняются.

Предприятие в Луцке повреждено в результате взрыва

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины вводят почасовые графики отключения света для всех категорий потребителей. С 06:00 до 22:00 ограничения затронут промышленность. Для всех остальных потребителей свет будут отключать с 07:00 до 11:00. Украинские энергетики неоднократно предупреждали о тяжёлой ситуации в энергосистеме.

Юлия Сафиулина
