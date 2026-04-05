Сеул прорабатывает вопрос о возврате к закупкам энергоносителей из РФ

Власти Республики Корея всерьёз прорабатывают вариант с возобновлением импорта нефти и прочих энергетических ресурсов из Российской Федерации. Такую информацию в беседе с ТАСС озвучил глава Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

По словам руководителя организации, сегодня он фиксирует огромный нереализованный потенциал для наращивания двусторонних торговых и экономических отношений с Москвой.

«Сейчас основное при геополитической напряженности — это ресурсы. Мы приостановили покупку из России нефти, нефтепродуктов. У нас серьёзные проблемы. Поэтому Корея рассматривает возможность возвращения к предыдущему этапу, когда мы их покупали», — сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что на данный момент речь идёт исключительно о внутреннем анализе и предварительном рассмотрении данного вопроса без принятия финальных решений.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Центробанке считают наиболее вероятным повышение цен на нефть в 2026 году. Влияние войны на Ближнем Востоке будет зависеть от продолжительности боевых действий и масштаба геополитической напряжённости.