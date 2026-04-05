Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 14:57

В Молдавии американские бомбардировщики в учебнике выдали за советские

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Муравский

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Муравский

В молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Об очередном искажении фактов в образовательной литературе в Facebook* сообщил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

Ранее общественность Молдавии уже возмущалась из-за того, что в учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община требовала изъять эти пособия и даже была готова профинансировать их переиздание, но Министерство образования отказалось. Теперь проблема вскрылась и в учебниках для девятиклассников.

«Один из многочисленных фактов искажения истории — иллюстрация, где американский самолёт бомбит румынские нефтепромыслы, подписана: «Советские самолёты во время налёта на Плоешты», — написал Муравский, приложив фото из учебника.

По его словам, таких подмен в книге множество.

«Взяли конкретный исторический источник, отражающий реальный факт, и изменили подпись, представив, будто это советские самолёты», — пояснил суть очередного искажения экс-вице-премьер.

Интервью Дудя* с Капустиным** дошло до Бастрыкина: СК занялся роликом

Ранее Life.ru писал, что в Молдавии разгорелся скандал после выхода интервью журналиста Юрия Дудя** с представителем РДК***, записанного на территории государственного университета. Дудь** снял на территории USM интервью с Капустиным****, человеком с неонацистской идеологией, которому запрещён въезд в ЕС, вызвало серьёзные вопросы у Национальной молдавской партии.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Принадлежащие ей соцсети заблокированы на территории РФ

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

*** Террористическая организация, запрещённая на территории России.

**** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar