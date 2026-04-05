В Молдавии американские бомбардировщики в учебнике выдали за советские
© Facebook / Александр Муравский
В молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Об очередном искажении фактов в образовательной литературе в Facebook* сообщил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Ранее общественность Молдавии уже возмущалась из-за того, что в учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община требовала изъять эти пособия и даже была готова профинансировать их переиздание, но Министерство образования отказалось. Теперь проблема вскрылась и в учебниках для девятиклассников.
«Один из многочисленных фактов искажения истории — иллюстрация, где американский самолёт бомбит румынские нефтепромыслы, подписана: «Советские самолёты во время налёта на Плоешты», — написал Муравский, приложив фото из учебника.
По его словам, таких подмен в книге множество.
«Взяли конкретный исторический источник, отражающий реальный факт, и изменили подпись, представив, будто это советские самолёты», — пояснил суть очередного искажения экс-вице-премьер.
Ранее Life.ru писал, что в Молдавии разгорелся скандал после выхода интервью журналиста Юрия Дудя** с представителем РДК***, записанного на территории государственного университета. Дудь** снял на территории USM интервью с Капустиным****, человеком с неонацистской идеологией, которому запрещён въезд в ЕС, вызвало серьёзные вопросы у Национальной молдавской партии.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Принадлежащие ей соцсети заблокированы на территории РФ
** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
*** Террористическая организация, запрещённая на территории России.
**** Включён в перечень экстремистов и террористов.
