Лавров выразил соболезнования Аракчи в связи с гибелью сотрудника АЭС «Бушер»

Сегодня, 5 апреля, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Как сообщило внешнеполитическое ведомство РФ, инициатором беседы выступила Исламская Республика.

«С российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряженности вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке, чему способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло», — говорится в сообщении.

Министры призвали избегать действий, в том числе в Совбезе ООН, которые могли бы подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование. Они подчеркнули необходимость немедленно прекратить атаки на гражданскую, промышленную и энергетическую инфраструктуру, включая АЭС «Бушер», которая находится под гарантиями МАГАТЭ.

Также была отмечена недопустимость угрозы жизни персонала станции и риска радиоактивной катастрофы для всего региона. Кроме того, Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью иранского сотрудника АЭС.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что радиоактивные последствия атак на АЭС «Бушер» уничтожат жизнь в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране. По его словам, США и Израиль уже четырежды бомбардировали иранскую атомную станцию. Аракчи напомнил, что Запад возмущался боями рядом с Запорожской АЭС на Украине, но почему-то молчит об ударах по «Бушеру».