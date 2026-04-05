Ушедшая Henkel зарегистрировала в России Schwarzkopf и другие бренды

Немецкая компания Henkel, объявившая в 2022 года об уходе из России, зарегистрировала в стране товарные знаки. Об этом сообщает ТАСС.

В списке — Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, Osis, а также промышленный бренд Teroson. Заявки поступили в Роспатент весной 2025 года, а исключительное право действует до 2035 года.

Знаки оформлены сразу по семи классам. Под них попали и химия для промышленности, и косметика для волос, и парфюмерия, и мыло, и даже изоляционные и строительные материалы.

Ранее американская корпорация Google подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России. В реестре появились логотипы и названия YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud. Часть заявок касается бренда Pixel: Google Pixel, Pixel Buds и сам Pixel. Также компания хочет зарегистрировать Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow.