Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 17:36

Пушков предсказал заморозку членства США в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pavlo Lys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pavlo Lys

Заморозка участия США в НАТО перестала быть невозможной. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По словам сенатора, сумма разногласий между американским президентом Дональдом Трампом и странами Евросоюза очень велика. Поэтому теперь возможны не только полный выход Штатов из альянса, но и заморозка членства с прекращением финансирования.

«Сумма разногласий между Трампом и странами ЕС — политических, идейных, экономических, ценностных, сейчас настолько велика, что сегодня такое развитие событий, как, если не полный выход, то замораживание участия США в НАТО и прекращение финансирование альянса из зоны невозможного переходит в зону возможного», — написал он.

При этом Пушков отметил, что пока это только разговоры. Якоря, удерживающие Штаты в Европе, слишком весомы для глобальной стратегии Вашингтона. Однако сам факт обсуждения такого сценария говорит о глубине кризиса между США и Европой.

Клинцевич объяснил, почему Трамп невзлюбил НАТО

Ранее Дональд Трамп в интервью британской газете The Daily Telegraph назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особой симпатии к альянсу. Американский лидер заявил, что его никогда не впечатляло НАТО, и он уверен, что в России придерживаются такого же мнения. Как сообщает The Telegraph, Трамп всерьёз рассматривает возможность выхода США из альянса. Причиной названо нежелание партнёров по блоку присоединиться к военной кампании против Ирана.

BannerImage
Юлия Сафиулина
