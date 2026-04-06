В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью «Полоний-210»

В юго-западной Германии, в районе Файхингена-на-Энце, мужчины, искавшие пасхальные яйца, наткнулись на белый пластиковый флакон с красной крышкой и надписью «Полоний-210». Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Находка была сделана в воскресенье. Мужчины незамедлительно позвонили в службу экстренной помощи. Прибывшие на место сотрудники изъяли флакон и переместили его в безопасное место. Специалисты предполагают, что содержимое может быть аутентичным радиоактивным веществом.

Ранее в Австрии в сортировочном центре обнаружили раненого кота в почтовой коробке, которого отправили в Германию. Животное случайно выскочило наружу во время обработки отправления, внутри ему предстояло провести более суток без воды и еды. Выяснилось, что питомца отправил 20-летний молодой человек, который ранее утверждал, что его якобы украли.