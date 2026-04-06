Россияне имеют право оформить больничный лист даже при отсутствии болезни

В России работники могут оформить больничный лист, даже если не болеют сами. Временная нетрудоспособность выдаётся в четырёх случаях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела обучения и развития персонала РУДН Артёма Саевского.

Эксперт пояснил, что больничный может понадобиться при уходе за больным членом семьи или при нахождении на карантине. Кроме того, его оформление возможно при прохождении медицинских процедур, временно снижающих работоспособность. Отдельно специалист отметил, что больничный предоставляется родителям, если их ребёнок в возрасте до семи лет находится на карантине в детском саду.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2026 года в России может измениться порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребёнком. Согласно законодателю, сейчас Соцфонд использует данные от работодателей и госорганов, законопроект же ставит в приоритет индивидуальный лицевой счёт сотрудника.