Эррол Маск заявил, что Эпштейн всё ещё жив

Предприниматель и отец Илона Маска Эррол заявил, что финансист Джеффри Эпштейн жив. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мёртв, даже отдаленно», — утверждает Маск.

По его словам, в событиях, связанных с гибелью Эпштейна, много несоответствий, чтобы принять официальную версию. Он подчеркнул, что камеры видеонаблюдения не работали, а охранники спали.

Ранее стало известно, что директор ФБР Кэш Пател, министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл и министр труда Лори Чавес-Деример могут быть уволены вслед за министром юстиции Пэм Бонди, которая ушла из-за действий во время ситуации с публикацией документов по делу Джеффри Эпштейна. Изначально президент США Дональд Трамп не планировал увольнять ключевых сотрудников до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь, но всё изменилось из-за войны в Иране.