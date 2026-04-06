Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 06:03

Президент Южной Кореи извинился за запуск дронов в сторону КНДР

Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС/EPA/YONHAP

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился за инциденты с беспилотниками, запущенными частными лицами в сторону КНДР. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряжённость в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил президент.

КНДР усилит охрану границы с Южной Кореей из-за запусков дронов
КНДР усилит охрану границы с Южной Кореей из-за запусков дронов

Напомним, что обстановка на Корейском полуострове обострилась после заявлений КНДР о нарушении её воздушного пространства беспилотником. Инцидент произошёл 4 января. Аппарат был запущен с территории Южной Кореи и пересёк границу. В ответ на ситуацию президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить версию о возможном запуске беспилотника гражданскими лицами.

Милена Скрипальщикова
