Президент Южной Кореи извинился за запуск дронов в сторону КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился за инциденты с беспилотниками, запущенными частными лицами в сторону КНДР. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряжённость в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил президент.