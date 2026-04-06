Президент Южной Кореи извинился за запуск дронов в сторону КНДР
Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС/EPA/YONHAP
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился за инциденты с беспилотниками, запущенными частными лицами в сторону КНДР. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.
«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряжённость в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил президент.
Напомним, что обстановка на Корейском полуострове обострилась после заявлений КНДР о нарушении её воздушного пространства беспилотником. Инцидент произошёл 4 января. Аппарат был запущен с территории Южной Кореи и пересёк границу. В ответ на ситуацию президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить версию о возможном запуске беспилотника гражданскими лицами.
