Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 06:22

«Как вера в Санта-Клауса»: Американский журналист считает высадку на Луну грандиозной аферой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Американский журналист Барт Сибрел заявил, что убеждённость граждан США в высадке на Луну сопоставима с верой в Санта-Клауса. Об этом он сообщил в разговоре с РИА «Новости».

Сибрел на протяжении десятилетий продвигает версию о том, что человек не высаживался на Луну. В своих заявлениях он ставит под сомнение результаты миссий программы «Аполлон». Население США с детства формирует доверие к официальной версии событий. Он утверждает, что даже публичные заявления не заставят людей усомниться в успехе полётов.

Журналист приписывает возможную фальсификацию ЦРУ. Он считает, что таким образом власти США стремились сохранить репутацию и отвлечь внимание от войны во Вьетнаме. Космические корабли не покидали околоземное пространство. По его версии, образцы с поверхности Луны могли быть получены с помощью автоматических аппаратов.

Одним из аргументов Сибрел называет сложности с посадкой и взлётом с Луны в тот период. При этом он не отрицает успех современных автоматических миссий, использующих схожие технологии. Конфликтный эпизод в его биографии связан с началом 2000-х, когда он в ходе интервью напал на астронавта Базза Олдрина, требуя подтверждения участия в лунной миссии.

Свои заявления журналист связал с предстоящими космическими проектами, включая миссию Artemis II, в рамках которой планируется новый пилотируемый облёт Луны после длительного перерыва.

Ранее сомнения в реальности высадки человека на Луну в 1969 году высказал Эррол Маск. Отец предпринимателя Илона Маска отметил, что его позиция основана на расчётах и мнениях специалистов в области астрофизики. Результаты более поздних миссий заставляют усомниться в достоверности первой высадки.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
