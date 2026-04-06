«Как вера в Санта-Клауса»: Американский журналист считает высадку на Луну грандиозной аферой
Американский журналист вновь поставил под сомнение высадку США на Луну
Американский журналист Барт Сибрел заявил, что убеждённость граждан США в высадке на Луну сопоставима с верой в Санта-Клауса. Об этом он сообщил в разговоре с РИА «Новости».
Сибрел на протяжении десятилетий продвигает версию о том, что человек не высаживался на Луну. В своих заявлениях он ставит под сомнение результаты миссий программы «Аполлон». Население США с детства формирует доверие к официальной версии событий. Он утверждает, что даже публичные заявления не заставят людей усомниться в успехе полётов.
Журналист приписывает возможную фальсификацию ЦРУ. Он считает, что таким образом власти США стремились сохранить репутацию и отвлечь внимание от войны во Вьетнаме. Космические корабли не покидали околоземное пространство. По его версии, образцы с поверхности Луны могли быть получены с помощью автоматических аппаратов.
Одним из аргументов Сибрел называет сложности с посадкой и взлётом с Луны в тот период. При этом он не отрицает успех современных автоматических миссий, использующих схожие технологии. Конфликтный эпизод в его биографии связан с началом 2000-х, когда он в ходе интервью напал на астронавта Базза Олдрина, требуя подтверждения участия в лунной миссии.
Свои заявления журналист связал с предстоящими космическими проектами, включая миссию Artemis II, в рамках которой планируется новый пилотируемый облёт Луны после длительного перерыва.
Ранее сомнения в реальности высадки человека на Луну в 1969 году высказал Эррол Маск. Отец предпринимателя Илона Маска отметил, что его позиция основана на расчётах и мнениях специалистов в области астрофизики. Результаты более поздних миссий заставляют усомниться в достоверности первой высадки.
