Евросоюз столкнулся с кризисом на фоне ошибок руководства и отказа от российских энергоресурсов. Об этом в своём канале в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Непрофессиональное, плохо образованное руководство Евросоюза ошибки совершило само. Ему в этом не надо было помогать. Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной. <...> Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе», — написал Володин.

Володин также напомнил о целях создания Евросоюза. Объединение изначально использовалось для усиления контроля над странами Восточной Европы после распада СССР. Отдельно он подчеркнул экономические интересы крупнейших стран объединения. Германия, Франция и Италия, по его словам, получили доступ к новым рынкам и ресурсам, а вложения в ЕС окупались.

Со временем, как считает политик, ситуация начала ухудшаться. Причиной стали управленческие ошибки и снижение эффективности принимаемых решений. Для решения накопившихся проблем, по его мнению, Брюссель рассчитывал на ресурсы Украины. Речь идёт о природных богатствах, рынке и рабочей силе.

Однако, по словам Володина, это не помогло стабилизировать положение. Дополнительное давление оказала ситуация на Ближнем Востоке, которая повлияла на поставки энергоресурсов. Он также отметил зависимость ЕС от внешних поставок, включая американский сжиженный газ. В результате, как утверждает председатель Госдумы, цены на энергоресурсы в Европе заметно выросли, а производство в ряде отраслей начало переноситься в другие регионы мира.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал подход Евросоюза к вопросам энергетической безопасности. Текущая политика ЕС в этой сфере вызывает серьёзные опасения и лишена логики. Он призвал к пересмотру подходов и возвращению к более взвешенным решениям.