6 апреля, 07:13

Командующий авиацией Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Стало известно о гибели командующего авиацией Северного флота Александра Отрощенко. Военачальник находился на борту транспортного самолёта Ан-26, который потерпел крушение в Крыму в конце марта. Эту информацию официально подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время оперативного совещания регионального правительства.

Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор объявил минуту молчания в память о жертвах катастрофы.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолёте в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — заявил Чибис.

Инцидент произошёл 31 марта возле села Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова. Воздушное судно выполняло плановый полёт. Всего на борту находились 30 человек: семь членов экипажа и 23 пассажира. Министерство обороны России после первичного анализа ситуации исключило внешнее воздействие на летательный аппарат. Согласно основной версии следствия, причиной трагедии стала техническая неисправность техники.

BannerImage
