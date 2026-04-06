Сняли браслеты и исчезли: В Ростове трое мошенников сбежали из-под домашнего ареста

В Ростове-на-Дону трое обвиняемых по делу о мошенничестве скрылись, находясь под домашним арестом, и теперь объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, Руслан Ширяев, Надежда Вебер с соучастниками предлагали гражданам «исправление» кредитной истории, обещая помощь в получении банковских займов. При этом стоимость их услуг зависела от запрашиваемой суммы, однако фактически никакой помощи они не оказывали. Осенью 2022 года всех троих задержали и поместили в СИЗО. Спустя два года меру пресечения смягчили, переведя фигурантов под домашний арест.

Последнее продление состоялось в конце января, однако вскоре после этого начались побеги. Первой 5 февраля из квартиры на Газетном переулке скрылась Вебер. Через четыре дня её сообщник снял электронный браслет и также скрылся. 12 февраля из-под контроля исчез и Ширяев. В итоге всех троих заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Попытки защиты оспорить это решение успеха не принесли — суд оставил постановление в силе. Сейчас фигурантов продолжают искать, чтобы этапировать в следственный изолятор.

