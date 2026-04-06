Десять часов ада в аэропорту: В самолёт с россиянами в Турции врезался автомобиль

Российские туристы уже более десяти часов не могут вылететь из аэропорта Турции из-за того, что в борт их самолёта врезалась машина, а после выявления серьёзных повреждений пассажиров вернули в терминал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россияне уже десять часов не могут улететь из Турции.

Согласно сведениям канала, борт российской авиакомпании «Победа» готовился к вылету 5 апреля в 19:25, однако отправление отсрочили по причине временного запрета на полёты в южной части России.

Глубокой ночью, около трёх часов, людей пригласили на посадку и разместили в салоне, но вскоре их попросили вернуться в здание аэровокзала. Выяснилось, что в фюзеляж въехал автомобиль.

Туристы из России вынуждены спать на жёстких креслах и полу турецкого аэропорта из-за задержки рейса.

«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили, но потом приняли решение, что самолёт не полетит, так как выявили серьёзные повреждения», — процитировал телеграм-канал туристов.

Время отправления сдвинули на 16:00 следующего дня, при этом никто из путешественников не получил номера в гостинице. Обессиленные клиенты лоукостера вынуждены лежать прямо на полу в зале ожидания. Кроме того, возмущённые отдыхающие отметили, что сотрудники авиакомпании лишь раз предложили им бесплатную бутилированную воду.

