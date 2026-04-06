ФАС проверит обоснованность цен на молоко и яйца в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку розничных цен на социально значимые продукты. Под пристальное внимание ведомства попали куриные яйца и питьевое молоко.

Сотрудники службы уже направили официальные запросы крупнейшим российским торговым сетям. Цель мероприятия — оценить, насколько обоснованно магазины устанавливают итоговую стоимость товаров для потребителей.

Согласно требованиям ФАС, ритейлеры должны предоставить подробную отчётность. Речь идёт о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен за период с января по апрель 2026 года.

Кроме того, бизнес обязан раскрыть объёмы закупок и реализации данной продукции. Анализ этих данных позволит регулятору понять, нет ли искусственного завышения стоимости на полках.

«В настоящий момент ведомство направило в крупнейшие федеральные торговые сети запросы ценообразования на куриные яйца и молоко, чтобы изучить обоснованность установления цен на эти товары», — уточнили в пресс-службе регулятора.

По итогам полученной информации антимонопольное ведомство сделает выводы о ситуации на рынке. Если подтвердятся факты необоснованного завышения, к компаниям будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее ФАС направила производителям куриных яиц письма с предупреждением о недопустимости необоснованного повышения цен. Подчёркивается, что яйца — социально значимый продукт, из-за чего их стоимость находится под постоянным мониторингом.