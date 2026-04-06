Путин поручил доработать запись к врачу через «Госуслуги» с новыми функциями

Президент России Владимир Путин дал поручение улучшить систему записи к врачу через портал «Госуслуги». Речь идёт о новых возможностях для пациентов и расширении выбора медицинских учреждений. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»… рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу…», — говорится в документе.

Инициатива направлена на развитие функционала федерального портала, через который граждане записываются на приём к специалистам. Власти планируют внедрить дополнительные инструменты, упрощающие доступ к медицинской помощи. Одним из ключевых изменений может стать отложенная запись. Такая опция позволит пользователям оставить заявку даже при отсутствии свободных слотов на нужное время.

Также рассматривается механизм автоматического подбора альтернативных вариантов. Пациентам смогут предлагать другие медицинские организации, где есть доступные окна для приёма. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября. К этому сроку планируется проработать и представить конкретные решения.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России начала действовать возможность заселения в гостиницы с использованием цифрового паспорта через приложение «Госуслуги». Новый формат призван упростить процедуру оформления для граждан и ускорить процесс регистрации в отелях.