Дачникам напомнили о штрафах до ₽20 тысяч за сорняки, мусор и заброшенную землю

Владельцев загородных участков могут оштрафовать за сорняки, складирование мусора и заброшенную землю — причём далеко не все знают об этих рисках. Об этом предупредил доцент Финансового университета при Правительстве России, юрист Марчел Кырлан.

Многие считают сорняки исключительно эстетической проблемой, но за нарушение правил борьбы с такими растениями грозит предупреждение или взыскание от 300 до 500 рублей. Вторая ситуация — захламление участка отходами или складирование мусора рядом с ним.

Третья причина — заброшенная земля. Критерии неиспользования теперь закреплены гораздо жёстче: участок могут признать неиспользуемым, если более половины его площади за год заросло сорняками выше одного метра, а также деревьями и кустарниками, не связанными с благоустройством.

В комментарии «Ленте.ру» эксперт также напомнил о штрафах за нарушение требований пожарной безопасности: для граждан — до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч.

«Главная ошибка дачников — надежда на то, что заброшенная земля и бытовой беспорядок останутся незамеченными. Сейчас государство движется в обратную сторону и формализует такие нарушения намного жёстче», — подчеркнул Кырлан.

Ранее в Комитете Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии предупредили о серьёзных штрафах за неправильное приготовление шашлыков на участке. Дело в нарушениях при расположении оборудования — такие ошибки могут обойтись в сумму от 5 до 15 тысяч рублей.