Поддубный заявил об ударе по аэродрому «Школьный» в Одесской области

Российские военные провели серию атак по объектам на территории Украины. Основной удар пришёлся на Одесскую область. По данным военкора Евгения Поддубного, в регионе были поражены несколько целей, включая аэродром «Школьный». Удары наносились с применением беспилотников «Герань».

Также, по его словам, под атаку попали места размещения личного состава ВСУ, объекты энергетики и точки запуска дронов.

Взрывы в ночь накануне фиксировались и в других областях. Сообщается о поражении целей в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.

«Здесь наши «Герани» работали по аэродрому «Школьный», — написал Поддубный в канале в MAX.

Напомним, украинские власти подтвердили, что Одесса подверглась массированной атаке дронов этой ночью. Зафиксированы попадания в Киевском и Приморском районах. Как отмечает Telegram-канал «Одесса Info», над областью было зафиксировано как минимум 15 беспилотников.