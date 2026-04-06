Поддубный заявил об ударе по аэродрому «Школьный» в Одесской области
© ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные провели серию атак по объектам на территории Украины. Основной удар пришёлся на Одесскую область. По данным военкора Евгения Поддубного, в регионе были поражены несколько целей, включая аэродром «Школьный». Удары наносились с применением беспилотников «Герань».
Также, по его словам, под атаку попали места размещения личного состава ВСУ, объекты энергетики и точки запуска дронов.
Взрывы в ночь накануне фиксировались и в других областях. Сообщается о поражении целей в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.
«Здесь наши «Герани» работали по аэродрому «Школьный», — написал Поддубный в канале в MAX.
Напомним, украинские власти подтвердили, что Одесса подверглась массированной атаке дронов этой ночью. Зафиксированы попадания в Киевском и Приморском районах. Как отмечает Telegram-канал «Одесса Info», над областью было зафиксировано как минимум 15 беспилотников.
