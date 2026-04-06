Москвич попытался ограбить прохожего, но получил ножом в живот

Ограбление в Москве обернулось серьёзным кровопролитием. Злоумышленник предпринял попытку отобрать мобильное устройство у случайного прохожего, что спровоцировало ответную агрессию со стороны владельца гаджета.

Конфликт быстро перерос в открытую схватку, в ходе которой потерпевший решил защищаться с помощью оружия. Достав нож, мужчина нанёс обидчику удар в область живота.

«Владелец телефона в ответ достал нож и ударил обидчика в живот. Сам тоже пострадал — получил порез щеки», — заявили в МВД.

Медицинская бригада экстренно госпитализировала раненого нападавшего. Врачи диагностировали у пациента проникающее ранение брюшной полости, расценив полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося инцидента. По результатам проводимой проверки правоохранители примут процессуальное решение в отношении обоих участников уличной потасовки.

