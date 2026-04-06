Опасный «китаец»: Новый Changan экстренно затормозил на МКАДе при скорости 120 км/ч

Житель Подмосковья столкнулся с серьёзными неисправностями в новом автомобиле Changan, из-за которых машина едва не стала причиной аварии на высокой скорости. Об этом стало известно SHOT.

Мужчина приобрёл автомобиль у официального дилера в Зеленограде за 2,7 миллиона рублей. Спустя год эксплуатации начали проявляться опасные сбои в работе транспортного средства. Главная проблема заключалась в системе, которая могла самостоятельно активировать торможение. В одном из случаев машина резко остановилась при движении около 120 км/ч на МКАД, что могло привести к серьёзному ДТП. Водителю удалось избежать аварии благодаря своевременной реакции.

Со временем список неисправностей расширился. Мультимедийная система начала работать только на китайском языке, включая радио, а сброс настроек не устранил проблему. Дополнительно были выявлены дефекты в работе стеклоочистителя — щётка задевала кузов. Также возникли вопросы к качеству металла: заявленное антикоррозийное покрытие не справлялось с защитой, и на кузове появилась ржавчина.

Сначала владелец обратился в сервисный центр, однако устранить неполадки там не смогли. После этого он заказал независимую экспертизу. Специалисты признали автомобиль бракованным из-за совокупности выявленных дефектов. Сейчас мужчина готовит судебный иск, чтобы добиться возврата средств и передачи автомобиля дилеру.

Ранее специалисты из Германии составили рейтинг лучших подержанных автомобилей, ориентируясь на машины возрастом около трёх лет и пробегом свыше 30 тысяч километров. При подготовке списка эксперты учитывали результаты технических тестов, стоимость на рынке, а также показатели надёжности, безопасности и расходы на обслуживание.