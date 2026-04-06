Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с жёстким заявлением в адрес западных средств массовой информации. Он призвал людей очнуться от «ложных сведений», которые распространяют традиционные иностранные медиа.

Поводом для эмоционального поста в соцсети X стал комментарий одного из пользователей. Тот недоумевал, почему большинство людей не осознаёт масштаб надвигающегося нефтяного кризиса.

«Британские и европейские ребята будут испытывать нехватку топлива, газа и еды, но поверят в это только тогда, когда медиа об этом скажут. А те переложат ответственность с виновных бюрократов. Промывание мозгов работает, пока люди по-настоящему не пробудятся», — написал Дмитриев.

В завершение он обратился к читателям с призывом: «Да пробудятся же они».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся к экономическому шоку, который может сравниться с последствиями пандемии коронавируса. Внутри ЕС заметно нарастание атмосферы, напоминающей времена разгула CoViD-19. Некоторые представители европейских стран предполагают, что так называемое «экономическое заражение» окажется даже серьёзнее.