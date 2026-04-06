ГИБДД устроила тотальную проверку: кого оштрафуют за старые данные в правах
Водителям грозит штраф от 1500 до 2000 рублей, если они вовремя не уведомят ГИБДД о смене фамилии, имени, отчества или прописки. Рассказываем, как сообщить об изменениях и избежать наказания, в материале Life.ru.
Госавтоинспекция со ссылкой на МВД напомнила водителям, сменившим фамилию, имя, отчество или место жительства, о необходимости в 10-дневный срок уведомить её об изменении данных. Чем грозит игнорирование этого требования и как соблюсти его — читайте в материале Life.
За что именно могут оштрафовать?
6 апреля в пресс-службе МВД водителям напомнили об обязательном извещении Госавтоинспекции о смене личных данных. За несвоевременное сообщение автомобилисту будет грозить штраф. Обратиться в ГИБДД для актуализации данных нужно, если вы:
- Сменили фамилию — например, при замужестве или разводе.
- Изменили имя или отчество.
- Переехали, сменив прописку в паспорте (изменилось место постоянной регистрации).
Также важно понимать, что речь идёт именно об уведомлении о изменении сведений, а не о срочной замене водительских прав. Это уже отдельный процесс, который можно осуществить после актуализации паспортных данных.
Сколько придётся заплатить и на какую статью ссылаются?
Также в ведомстве напомнили и о штрафах, которые могут грозить водителю, несвоевременно сообщившему об изменении регистрационных данных. Данное административное наказание предусмотрено частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок).
Размер штрафа, как это обычно бывает, не един для всех, а зависит от типа лица, совершившего правонарушение:
- Для граждан: от 1500 до 2000 рублей.
- Для должностных лиц: от 2000 до 3500 рублей.
- Для юридических лиц: от 5000 до 10 000 рублей.
Ещё в пресс-службе добавили, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечёт за собой ещё один, отдельный административный штраф в размере 500–800 рублей.
Почему важно уведомлять, а не просто заменить права?
Актуализация персональных данных в регистрационных системах важна для корректной работы государственных информационных баз. Это обеспечивает актуальность сведений о владельце транспортного средства и предотвращает проблемы при проверках документов — например, при оформлении штрафов или других административных процедур.
Как и куда сообщать об изменениях?
Дабы ничего не нарушить и не получить штраф, необходимо уведомить ГИБДД о смене данных. Чтобы это сделать, необходимо:
- Обратиться в ближайшее подразделение ГИБДД (МРЭО) с паспортом и водительским удостоверением.
- Написать заявление.
Также можно подать заявление через портал «Госуслуг», выбрав раздел «Транспорт Права», далее «Регистрация ТС» и после — «Внести изменения в регистрационные данные».
После корректировки регистрационных сведений можно уже и заменить само удостоверение.
А что, если продолжать ездить со «старыми» правами?
Ездить со старыми правами категорически запрещено, так как они являются недействительными. И так как срок замены для них не определён, как только ваши паспортные данные изменяются, ВУ перестают действовать. А значит, управление автомобилем с такими правами — это уже нарушение, которое может повлечь отдельное наказание — например, предупреждение или штраф в размере 5000 рублей.
Важно соблюдать 10-дневный срок уведомления ГИБДД о смене личных данных или места жительства. Игнорирование этого требования не только повлечёт штраф от 1500 до 10 тысяч рублей, но и может создать проблемы при взаимодействии с правоохранительными органами и при оформлении документов.