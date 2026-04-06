ГИБДД устроила тотальную проверку: кого оштрафуют за старые данные в правах Оглавление За что именно могут оштрафовать? Сколько придётся заплатить и на какую статью ссылаются? Почему важно уведомлять, а не просто заменить права? Как и куда сообщать об изменениях? А что, если продолжать ездить со «старыми» правами? Водителям грозит штраф от 1500 до 2000 рублей, если они вовремя не уведомят ГИБДД о смене фамилии, имени, отчества или прописки. Рассказываем, как сообщить об изменениях и избежать наказания, в материале Life.ru. 6 апреля, 09:57

Госавтоинспекция со ссылкой на МВД напомнила водителям, сменившим фамилию, имя, отчество или место жительства, о необходимости в 10-дневный срок уведомить её об изменении данных. Чем грозит игнорирование этого требования и как соблюсти его — читайте в материале Life.

За что именно могут оштрафовать?

6 апреля в пресс-службе МВД водителям напомнили об обязательном извещении Госавтоинспекции о смене личных данных. За несвоевременное сообщение автомобилисту будет грозить штраф. Обратиться в ГИБДД для актуализации данных нужно, если вы:

Сменили фамилию — например, при замужестве или разводе.

Изменили имя или отчество.

Переехали, сменив прописку в паспорте (изменилось место постоянной регистрации).

Также важно понимать, что речь идёт именно об уведомлении о изменении сведений, а не о срочной замене водительских прав. Это уже отдельный процесс, который можно осуществить после актуализации паспортных данных.

Сколько придётся заплатить и на какую статью ссылаются?

Также в ведомстве напомнили и о штрафах, которые могут грозить водителю, несвоевременно сообщившему об изменении регистрационных данных. Данное административное наказание предусмотрено частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок).

Размер штрафа, как это обычно бывает, не един для всех, а зависит от типа лица, совершившего правонарушение:

Для граждан: от 1500 до 2000 рублей.

Для должностных лиц: от 2000 до 3500 рублей.

Для юридических лиц: от 5000 до 10 000 рублей.

Ещё в пресс-службе добавили, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечёт за собой ещё один, отдельный административный штраф в размере 500–800 рублей.

Почему важно уведомлять, а не просто заменить права?

Актуализация персональных данных в регистрационных системах важна для корректной работы государственных информационных баз. Это обеспечивает актуальность сведений о владельце транспортного средства и предотвращает проблемы при проверках документов — например, при оформлении штрафов или других административных процедур.

Как и куда сообщать об изменениях?

Дабы ничего не нарушить и не получить штраф, необходимо уведомить ГИБДД о смене данных. Чтобы это сделать, необходимо:

Обратиться в ближайшее подразделение ГИБДД (МРЭО) с паспортом и водительским удостоверением.

Написать заявление.

Также можно подать заявление через портал «Госуслуг», выбрав раздел «Транспорт Права», далее «Регистрация ТС» и после — «Внести изменения в регистрационные данные».

После корректировки регистрационных сведений можно уже и заменить само удостоверение.

А что, если продолжать ездить со «старыми» правами?

Ездить со старыми правами категорически запрещено, так как они являются недействительными. И так как срок замены для них не определён, как только ваши паспортные данные изменяются, ВУ перестают действовать. А значит, управление автомобилем с такими правами — это уже нарушение, которое может повлечь отдельное наказание — например, предупреждение или штраф в размере 5000 рублей.

Важно соблюдать 10-дневный срок уведомления ГИБДД о смене личных данных или места жительства. Игнорирование этого требования не только повлечёт штраф от 1500 до 10 тысяч рублей, но и может создать проблемы при взаимодействии с правоохранительными органами и при оформлении документов.

