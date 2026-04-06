Потери Саудовской Аравии превысили $10 млрд из-за конфликта на Ближнем Востоке

Экономика Саудовской Аравии понесла серьёзные финансовые потери на фоне военной операции США против Ирана. Сумма ущерба уже превысила 10 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Значительная часть убытков связана с перебоями в морских перевозках через Ормузский пролив. Ограничения негативно отразились на объёмах экспорта нефти. Дополнительный урон был зафиксирован из-за последствий ответных действий Ирана. В ряде случаев пострадала инфраструктура, что привело к дополнительным расходам на восстановление.

Отдельным фактором стали отменённые международные мероприятия, включая этап «Формулы-1». Это также привело к потере части доходов, связанных с туризмом и организацией событий. В ответ на ухудшение ситуации власти и крупнейшие государственные компании начали корректировать планы по реализации масштабных проектов. В частности, пересматриваются сроки и бюджеты строительства новых высотных зданий. Кроме того, рассматривается возможность увеличения расходов на оборону. Такой шаг потребует перераспределения бюджетных средств и усиления финансовой нагрузки на экономику страны.

Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии повреждения получил радар AN/TPY-2, который входит в систему противоракетной обороны THAAD. Оборудование было перемещено из защищённого укрытия и оказалось на открытой площадке. На изображениях зафиксированы следы обгорания на антенне, а также утрата части конструкции.