6 апреля, 09:49

В России для аренды самокатов захотели ввести верификацию через «Госуслуги»

Минцифры России и крупные кикшеринговые компании обсуждают возможность использования портала «Госуслуги» для подтверждения личности пользователей в регионах России. Эту информацию подтвердили два источника РБК, близких к переговорам.

Внедрение верификации через «Госуслуги» поможет повысить безопасность на дорогах и уменьшить число нарушений при аренде самокатов, в том числе за счёт подтверждения возраста. Участие в этой системе для операторов кикшеринга будет добровольным. Минцифры также отметило, что Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) уже успешно используется для верификации пользователей на многих популярных онлайн-платформах. В обсуждении также участвуют представители регионов, где планируется пилотный запуск.

Внедрение «Госуслуг» в кикшеринговые сервисы будет проходить в два этапа. Сначала всем компаниям необходимо получить юридическое право на взаимодействие с ЕСИА для обмена данными. Только после этого можно будет обсуждать технические детали интеграции. В Москве подобная система верификации через mos.ru, связанная с ЕСИА, уже успешно функционирует, позволяя контролировать соблюдение правил и предотвращать аренду самокатов детьми.

В Совфеде предложили запретить управлять самокатами в пьяном виде

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.

Наталья Демьянова
