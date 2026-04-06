Вылетал в Китай с клыками, когтями и головой змеи: в Пулково изъяли 67 дериватов

Обложка © ФТС/ Life.ru

В Пулково таможенники задержали 20-летнего иностранца, который собирался вылететь в Китай с частями редких животных и останками вымерших видов. Мужчину остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. При сканировании ручной клади инспекторы заметили предметы, похожие на когти и рога.

Как сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС, во время досмотра в рюкзаке, двух чемоданах и карманах нашли 67 предметов. Среди них были клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенная голова змеи.

Экспертиза показала, что часть находок подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Речь идет о дериватах орлана, сайгака, кашалота и леопарда. Остальные образцы, как установили специалисты, относятся к другим представителям фауны и останкам исчезнувших видов.

Сам задержанный заявил, что коллекционирует подобные предметы и не знал, что их нужно письменно декларировать. По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Марина Фещенко
