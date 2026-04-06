В Москве подросток выбросил из окна 40 тысяч долларов

В подмосковном Перово мошенники убедили 17-летнего подростка выбросить из окна 40 тысяч долларов. Данную информацию передаёт «Рен-ТВ» со ссылкой на источники.

Всё случилось 3 апреля. К 39-летней жительнице столицы приехал сын из Московской области, сказал, что соскучился и хочет её проведать. Потом пожаловался на усталость и ушёл в свою комнату спать.

Через некоторое время женщине начали писать в Telegram с незнакомого номера. Автор сообщений делал ей комплименты, а потом прислал фото сейфа и спросил: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?». Женщина решила, что это шутит сын, и проверила сейф. Денег там не было.

Выяснилось: подростка развели мошенники. Он сложил валюту в спортивную сумку и выбросил в окно, а курьер аферистов забрал её. Полиция проводит проверку. Подросток пояснил, что действовал по инструкции злоумышленников.

Ранее в МВД России рассказали, как правильно действовать при подозрительных звонках и почему лучше не вступать в разговор с неизвестными абонентами. Любые попытки вступить в диалог, задавать вопросы или отвечать на них могут сыграть на руку злоумышленникам. Аферисты используют знания о психологии, чтобы повлиять на поведение собеседника. Именно поэтому оптимальная стратегия — не разговаривать вовсе.