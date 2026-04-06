6 апреля, 12:07

Лечение российскими онковакцинами станет бесплатным по полису ОМС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Российское правительство расширило перечень услуг, доступных гражданам бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования. Теперь пациенты смогут пройти курс лечения с помощью инновационных онковакцин за счёт государственных средств.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Помимо индивидуально созданных препаратов, в программу включили CAR-T клеточную терапию. Помощь станет доступна при ряде серьёзных диагнозов, включая заболевания крови и злокачественные новообразования внутренних органов.

По мнению главы кабинета министров, подобные меры помогут существенно поднять качество медицинской помощи.

«Включение новых подходов в систему ОМС позволит повысить эффективность помощи людям с тяжёлыми заболеваниями», — отметил премьер-министр.

Внедрение данных технологий на федеральном уровне призвано облегчить доступ к современной высокотехнологичной медицине для всех нуждающихся.

Первый пациент, испытавший российскую вакцину от рака, чувствует себя хорошо

Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ сообщило о знаковом событии в отечественной медицине. Первое применение персонализированной мРНК-вакцины от рака состоялось 1 апреля.Препарат под названием «Неоонковак» ввели 60-летнему жителю Курской области. Мужчина проходит лечение в НМИЦ радиологии с диагнозом «меланома кожи».

BannerImage
Оксана Попова
