Крис Дженнер вместо иконы: Священник объяснил, почему новый тренд в соцсетях — опасное идолопоклонство

Аватарки с матерью Ким Кардашьян — Крис Дженнер — и другими звёздами являются современным идолопоклонством. Такое мнение выразил священник РПЦ Стахий Колотвин, комментируя увлечение людей образами телевизионных знаменитостей.

Если мы посмотрим на 10 заповедей, которые были ориентиром для жизни каждого благочестивого человека ещё до пришествия Христа, то одна из основных — «не сотвори себе кумира». Нет места идолопоклонничеству. И современное идолопоклонничество чаще всего не в том, чтобы вырезать из камня или дерева статуи выдуманных божеств. Люди стараются поклоняться звёздам телевизионных шоу, музыки, спорта. Это, конечно, нездоровое увлечение. Стахий Колотвин Священник РПЦ, проповедник, миссионер

Колотвин пояснил, что брать пример с талантливых людей и стараться развиваться — нормально. В этом нет ничего дурного. Плохо, когда этот интерес переходит грань. Он напомнил, что Господь говорит «Ищите прежде всего Царство Божье, всё приложится вам». То есть если Бог для человека будет на первом месте, то всё остальное встанет на свои места.

Проповедник не отрицает, что фотографии звёзд могут послужить источником вдохновения. Но когда их ставят вместо иконы, то увлечение приобретает уже форму идолопоклонства. Тем более что в это вкладывается магический смысл. Человек расслабляется, перестаёт трудиться и начинает надеяться, что картинка сама на него повлияет, а это обман.

«Почему это возникает прежде всего в западной, протестантской культуре? Потому что протестанты потеряли один из основных догматов эпохи Вселенских Соборов. Помните, в древности было семь Вселенских Соборов, на которых зиждется православное вероучение: как нужно приближаться к Богу, как Бог пришёл к нам, как может в нас образ Божий проявиться? В том числе догмат об иконопочитании», — подчеркнул священник.

Православные через почитание икон признают, что Бог явился на землю и человек может уподобиться Ему. Однако когда ориентиром становится не святой, достигший Царствия Небесного, а человек, преисполненный земных страстей, то к настоящей цели уже не прийти. С такими сбитыми ориентирами человек никогда не достигнет того, к чему на самом деле должен стремиться.

Напомним, что в китайских соцсетях настоящий бум: новой иконой для пользователей стала американская бизнесвумен Крис Дженнер. Они ставят фото знаменитости на аватарки и пишут посты с мольбами об успехе и больших деньгах. На данный момент опубликовано уже более 99 тысяч снимков. Общая сумма просмотров таких публикаций перевалила за 50 миллионов.

Причины феномена пояснил блогер Марчелло Ванг в социальных сетях. Блогер заявил, что Крис Дженнер входит в число самых трудолюбивых предпринимательниц. По его наблюдениям, китайцы очень ценят упорный труд и настойчивость. Этим Ванг и объяснил неожиданный всплеск популярности американки в Китае. Дженнер не оставила без внимания очередную волну популярности. Под постом Ванга она оставила напутственные слова: «Вы от­лич­но справ­ля­е­тесь, до­ро­гие!»

Ранее сообщалось, что звёздный выход едва не обернулся падением для Ким Кардашьян. Инцидент произошёл перед вечеринкой Vanity Fair, приуроченной к церемонии «Оскар». Сама бизнесвумен выложила запись случившегося в своём блоге. На опубликованных кадрах видно: направляясь к машине, Кардашьян потеряла равновесие на высоких каблуках. Но сопровождающие успели её подхватить.