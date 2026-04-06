Много слов, мало результата: Спрос на коучей в России обрушился до рекордного минимума

В России рекордно упал спрос на коучей и тренинги — обещания «раскрыть потенциал» сотрудников не помогли компаниям, и они массово отказываются от таких услуг. Данное исследование передаёт РБК.

Количество вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги» за 2025 год сократилось на 43%. Индекс конкуренции за рабочие места вырос с 5 до 21,5 (показатель 12 считается крайне высоким). Ещё несколько лет назад компании охотно нанимали коучей и бизнес-тренеров для обучения десяткам «мягких» навыков — от ведения переговоров до выстраивания горизонтальных связей. Теперь модные специалисты мало кому нужны. Компании стали прагматичнее и ждут отдачу от любых услуг, объясняют эксперты.

«Там, где раньше хватало модных терминов и обещаний «раскрыть потенциал», теперь всё чаще задаются простым вопросом: что именно изменится в бизнес-показателях? Коучинг и управленческие тренинги покупались как некий витамин для компании, без четко сформулированной задачи, без метрик, без привязки к реальным управленческим решениям. В условиях давления на бюджеты все это первым попало под сокращение», — сказала советник председателя правления АО «Национальный банк сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева.

К тому же рынок коучинга в России остаётся диким и не очень профессиональным. Вместе с тем спрос просел на всём, что связано с обучением и внешним HR-консалтингом. Если в 2019–2024 годах был тренд на удержание и развитие человеческого капитала, то сегодня логика другая. Рынок работодателя вернулся, конкуренция за вакансии выросла, а вопрос мотивации отошёл на второй план. Базовая задача — эффективность и выживание в рамках заданных бюджетов.

Коучинг оказался уязвим ещё и потому, что большинство компаний так и не поняли, какие цели ставить перед нанятым специалистом и по каким критериям оценивать его работу. Прозрачной системы оценки эффективности не сложилось. В итоге коучинг воспринимался как полезное, но необязательное дополнение, а всё, что некритично, попало под сокращение.

Оценить пользу коучинга сложно по определению. Результат не возникает быстро, и его невозможно оцифровать. Многие заказчики не увидели эффекта, что привело к ощущению бесполезной траты времени. Коучинг стал восприниматься как дорогая опция для топ-менеджеров или HR-тренд, а не как рабочий инструмент.

Наконец, компании засомневались в ценности обучения как такового. Раньше считалось само собой разумеющимся бесконечно учить людей. Теперь компании понимают, что дешевле заменить сотрудника, чем его учить. Если человек не справляется, на рынке быстро находят другого с нужными навыками.

Да и сами сотрудники подустали учиться. Мода на lifelong learning привела к выгоранию. Люди завалены операционными задачами, а от них требуют ещё и работать с коучем. Это вызывает сопротивление. Коучинг превратился из привилегии в дополнительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что сварщики стали лидерами по темпам роста зарплатных предложений в России в первом квартале 2026 года. Разница в деньгах между началом и концом периода у них составила внушительные 148 100 рублей. В пятёрку самых быстрорастущих профессий также попали монтажники с прибавкой в 64 700 рублей. Далее следуют руководители групп разработки (+58 000), геологи (+49 900) и технические писатели (+40 700).