Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Китай в преследовании и захвате судов под панамским флагом, однако не успел закончить речь, как получил жёсткий ответ от Пекина. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«От обвинений Рубио до официальной контратаки Китая прошло менее 24 часов. Как только Рубио заговорил резко, Китай в мгновение ока нанёс ему ответный удар на международной арене. Это не простая ссора, а разоблачение двойных стандартов и лицемерия Соединённых Штатов перед всем миром», — говорится в публикации, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс».

Авторы напоминают, что в 2020 году Китай ввёл санкции против Рубио из-за его антикитайских высказываний, и с тех пор он не может ступить на китайскую землю. Ирония, отмечают журналисты, в том, что политик, подвергшийся санкциям, позже стал госсекретарём. В последние месяцы его риторика менялась: в марте он допускал возможность визита в КНР вместе с президентом США Дональдом Трампом, но сразу после назначения вновь взял на себя роль арбитра по Панамскому каналу.

Китайские аналитики пишут, что Рубио, пытаясь посетить Китай, не смог совладать с собой и продолжал нести чушь. Такая «шизофреническая операция», по их мнению, показывает, что он понятия не имеет о правилах ведения дел с КНР. Желание заставить Пекин пойти на уступки с помощью жёстких мер не сработает, равно как и попытка помириться через критику.

По их мнению, Пекин смог быстро контратаковать, потому что у него достаточно козырей для размена — будь то экономическая взаимозависимость или ключевое положение в глобальной цепочке поставок. Рубио, как утверждается, горит желанием посетить Китай, чтобы найти выход из ситуации с высокой инфляцией и проблемами в цепочках поставок США. Однако двусторонний подход (сотрудничество и обвинения одновременно) больше не работает с китайской стороной.

Эксперты подытожили, что Китай показал свою твёрдую позицию: если Рубио хочет въехать в страну, он сначала должен изменить своё отношение. Стремительная контратака менее чем за 24 часа послала чёткий сигнал — решимость Пекина защищать свои законные права и интересы последовательна и непоколебима.

